साक्षात्कार के दौरान पुतिन ने बताया कि वे भारत की भाषाई विविधता के बारे में जानकर बेहद प्रभावित हुए थे।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि भारत की मुख्य भाषा कितने लोग बोलते हैं?

पुतिन के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल आबादी लगभग 150 करोड़ है, जिसमें से करीब 60 करोड़ लोग मुख्य भाषा बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि देश की लगभग एक-तिहाई आबादी मुख्य भाषा बोलती है।