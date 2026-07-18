अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी ट्रक चालकों की जगह पूर्व सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव दिया है

अमेरिका में अप्रवासी ट्रक चालकों की जगह लेंगे पूर्व सैनिक, ट्रंप बोले- हमें उनकी जरूरत नहीं

लेखन भारत शर्मा 05:31 pm Jul 18, 202605:31 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी ट्रक चालकों की जगह पूर्व अमेरिकी सैनिकों को नियुक्त करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा है। इस कदम से अमेरिका के ट्रक उद्योग में काम कर रहे हजारों भारतीय प्रवासियों, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के सिख चालकों पर बड़ा असर पड़ सकता है, जिनकी संख्या वहां करीब डेढ लाख है। दरअसल, ट्रंप प्रशासन अवैध रूप से काम कर रहे अप्रवासी ट्रक चालकों को अमेरिकी सड़कों से पूरी तरह बाहर करना चाहता है।