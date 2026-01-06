वेनेजुएला में विदेशी पत्रकारों को हिरासत में लिया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

वेनेजुएला में विदेशी पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, कई निर्वासित किए गए

लेखन गजेंद्र 02:27 pm Jan 06, 202602:27 pm

क्या है खबर?

वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने के बाद सोमवार को राजधानी कराकस में कई पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें एक विदेशी पत्रकार भी शामिल था। सभी पत्रकार कराकस में मादुरो के समर्थन में निकाले गए मार्च और देश की नई अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कवर करने पहुंचे थे। वेनेजुएला के प्रेस एसोसिएशन ने बताया कि कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।