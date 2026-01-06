वेनेजुएला में विदेशी पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, कई निर्वासित किए गए
क्या है खबर?
वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने के बाद सोमवार को राजधानी कराकस में कई पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें एक विदेशी पत्रकार भी शामिल था। सभी पत्रकार कराकस में मादुरो के समर्थन में निकाले गए मार्च और देश की नई अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कवर करने पहुंचे थे। वेनेजुएला के प्रेस एसोसिएशन ने बताया कि कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।
निर्वासन
एक विदेशी पत्रकार को निर्वासित किया गया
वेनेजुएला के नेशनल प्रेस वर्कर्स यूनियन ने बताया कि हिरासत में लिए गए 11 लोग अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से हैं, और एक वेनेजुएला के टेलीविजन नेटवर्क में है। संगठन ने बताया कि पत्रकारों में एक को निर्वासित किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में मौजूद सभी चीनी पत्रकार सुरक्षित हैं। द गार्डियन के मुताबिक, वेनेजुएला में स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर कड़ी पाबंदी है और विदेशी पत्रकारों को वीजा देने से इनकार कर दिया गया है।
सख्ती
पत्रकारों के उपकरण भी छीने गए
रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों को सैन्य खुफिया अधिकारियों ने हिरासत में लेकर विधानसभा भवन में स्थित नेशनल गार्ड कमांड पोस्ट में रखा था। संगठन ने बताया कि उनके फोन जब्त कर लिए गए और उनकी पूरी तरह से तलाशी ली गई, जिसमें संपर्क, बातचीत, वॉयस नोट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, ईमेल और दस्तावेज शामिल थे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने बताया कि 2025 के पहले 11 महीनों में 21 वेनेजुएला के पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी।