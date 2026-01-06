वेनेजुएला के कराकस में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, ड्रोन और विमान देखे गए

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद देश में तनाव का माहौल है। इस बीच मंगलवार तड़के राजधानी कराकस में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी हुई है। मीडिया एजेंसियों के मुताबिक, मध्य कराकस में राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास गोलियां चलाई गईं हैं। साथ ही कई ड्रोन और विमान देखे गए। यह घटनाक्रम उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने के कुछ घंटे बाद हुआ है। इस दौरान इलाकों में बिजली गुल हो गई थी।

इंकार अमेरिका ने हमले से किया इंकार एजेंसियों के मुताबिक, भवन परिसर के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ते हुए देखे गए, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे स्थिति नियंत्रित हुई। इस दौरान राष्ट्रपति भवन के आसपास लगभग 45 मिनट तक भारी गोलीबारी की आवाज सुनी गई। हालांकि, नुकसान या हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने गोलीबारी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि वह हालात पर नजर रखे है।

ट्विटर पोस्ट गोलीबारी की आवाज BREAKING: Small arms or anti-aircraft fire heard in Caracas, Venezuela pic.twitter.com/rBNRrNfN4l — BNO News Live (@BNODesk) January 6, 2026

ट्विटर पोस्ट राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी की आवाज BREAKING: Heavy gunfire near Venezuela's presidential palace, circumstances unclear pic.twitter.com/rO9y01mQAq — BNO News Live (@BNODesk) January 6, 2026

गिरफ्तार निकोलस और उनकी पत्नी अमेरिका की गिरफ्त में ट्रंप प्रशासन ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट जस्टिस' के तहत 2 जनवरी की रात को वेनेजुएला पर हमला बोल दिया। अमेरिकी सेना के 150 से ज्यादा विमान के साथ विशेष बलों ने मादुरो के आवास पर धावा बोलकर उन्हें पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। अभियान के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी और CIA की टीम वेनेजुएला में मादुरो की हरकतों पर नजर रखे थी। उन पर कई तरह के आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।