वेनेजुएला में आए 2 बड़े भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 165 हुई

वेनेजुएला में आए भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 165 हुई, 1,000 लोग घायल

लेखन गजेंद्र 04:50 pm Jun 25, 202604:50 pm

क्या है खबर?

वेनेजुएला में एक के बाद एक आए 2 विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 164 हो गई है। प्राकृतिक आपदा में कम से कम 1,000 लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने गुरुवार सुबह जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त इमारतों में दबे होने से वास्तविक मृतकों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। रोड्रिगेज ने बताया कि 2 मुख्य भूकंपों के बाद भी 30 झटके महसूस किए गए थे। बचाव और खोज अभियान जारी है।