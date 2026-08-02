अमेरिका: इडाहो के बर्गर रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना, हमलावर समेत 3 की मौत

ट्विन फॉल्स शहर के प्रवक्ता जोश पामर और पुलिस प्रमुख मैथ्यू हिक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तलाशी अभियान के दौरान रेस्टोरेंट के पास ही संदिग्ध हमलावर का शव बरामद किया गया है।

पुलिस का मानना है कि अब समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि, हमलावर की पहचान और इस हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।