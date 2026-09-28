अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 7 छात्रों द्वारा एक छात्रा को ड्रग्स देकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है

अमेरिका: कॉर्नेल विश्वविद्यालय में छात्रा को ड्रग्स देकर घंटों किया सामूहिक दुष्कर्म, 7 छात्रों पर मुकदमा

लेखन भारत शर्मा 01:55 pm Sep 28, 202601:55 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा ने न्यूयॉर्क की अदालत में विश्वविद्यालय प्रशासन और एक फ्रेटरनिटी (छात्र संगठन) 'ची फी' के 7 सदस्यों के खिलाफ ड्रग्स देकर गैंगरेप करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि अक्टूबर 2024 में हुई इस घटना के बाद विश्वविद्यालय ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया, जहां 5 आरोपियों को केवल निलंबन और निबंध लिखने जैसी मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया, जबकि केवल 2 को निष्कासित किया गया।