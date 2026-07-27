वाशिंगटन के सिएटल फूड फेस्टिवल में सामूहिक गोलीबारी में 2 लोगों की मौत

वाशिंगटन के सिएटल फूड फेस्टिवल में सामूहिक गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, कई घायल

लेखन गजेंद्र 09:54 am Jul 27, 202609:54 am

क्या है खबर?

अमेरिका में वाशिंगटन के सिएटल शहर में सोमवार को भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल है। गोलीबारी शहर के मशहूर स्पेस नीडल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक फूड फेस्टिवल में हुई है। गोलीबारी के समय यहां काफी लोग मौजूद थे। अभी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। घायलों की सही संख्या कितनी है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।