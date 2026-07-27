वाशिंगटन के सिएटल फूड फेस्टिवल में सामूहिक गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, कई घायल
क्या है खबर?
अमेरिका में वाशिंगटन के सिएटल शहर में सोमवार को भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल है। गोलीबारी शहर के मशहूर स्पेस नीडल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक फूड फेस्टिवल में हुई है। गोलीबारी के समय यहां काफी लोग मौजूद थे। अभी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। घायलों की सही संख्या कितनी है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
गोलीबारी
गोलीबारी का वीडियो आया सामने
सिएटल सेंटर अपने वार्षिक 'बाइट ऑफ सिएटल' उत्सव की मेजबानी कर रहा था, जिसमें सैकड़ों स्थानीय विक्रेता और लाइव संगीत प्रदर्शन शामिल थे।
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक विक्रेता अपनी वीडियो बना रहा है, तभी पीछे से स्टेडियम में गोलीबारी की आवाज सुनाई देती और अफरा-तफरी मचते दिख रही है।
इस दौरान मची भगदड़ में कई लोग एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर निकल गए, जिससे वे घायल हुए हैं।
जांच
2 लोगों ने की थी एक-दूसरे पर गोलीबारी, एक गिरफ्तार
सिएटल पुलिस ने बताया कि स्टेडियम में 2 लोगों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी की थी, जिससे आम लोग हताहत हुए। इसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है।
पुलिस ने बताया कि कुल 7 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा।
अभी एक 2 साल का बच्चा, एक 39 वर्षीय महिला और एक 23 वर्षीय युवक अस्पताल में भर्ती हैं।
ट्विटर पोस्ट
गोलीबारी का दृश्य
🚨BREAKING: New video shows the moment when people fleeing the Seattle Center in Washington state.— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) July 27, 2026
Reports of multiple gunshot victims in the area.
Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/8evoOeIQYK