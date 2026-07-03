अमेरिका ने सतर्क किया है कि इजरायल ईरान के शीर्ष वार्ताकारों की हत्या कर सकता है

अमेरिका ने ईरान को किया सतर्क, कहा- युद्धविराम शीर्ष वार्ताकारों की हत्या कर सकता है इजरायल

लेखन गजेंद्र 09:37 am Jul 03, 202609:37 am

क्या है खबर?

ईरान के साथ हुए युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उसने मध्य पूर्व के देशों से ईरान को सतर्क करने को कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, इजरायल युद्ध विराम वार्ता में शामिल ईरान के शीर्ष वार्ताकारों की संभावित हत्या की साजिश रच सकता है, जिससे बातचीत पटरी से उतर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस कथित साजिश में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ निशाना हैं।