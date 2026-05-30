अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा- भारत अपनी सेना का कर रहा आधुनिकीकरण
क्या है खबर?
अमेरिका के युद्ध सचिव (पूर्व में रक्षा सचिव) पीट हेगसेथ ने शनिवार को सिंगापुर में कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है और वह अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। हेगसेथ ने अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान 'शांगरी-ला संवाद 2026' में नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति से संबंधित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए ये बात कही। उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भारत की विस्तारित रणनीतिक भूमिका की भी प्रशंसा की।
बयान
भारत के बारे में क्या बोले हेगसेथ?
हेगसेथ ने कहा, "दक्षिण एशिया में, भारत संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। अपने स्वार्थ में कार्य करने वाला शक्तिशाली भारत, पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के हमारे साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।" उन्होंने कहा कि भारत उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए भारी औद्योगिक और रसद क्षमता का निर्माण कर रहा है। आगे कहा, "हमने क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ सह-उत्पादन की भी प्रतिबद्धता जताई है।"
चिंता
चीन के विस्तार पर जताई चिंता
उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में और इसके बाहर दोनों जगह चीन के ऐतिहासिक सैन्य निर्माण और सैन्य गतिविधियों के विस्तार के बारे में चिंता जताई। हेगसेथ ने कहा, "हम जो चाहते हैं, वह एक ऐसा स्थिर संतुलन है, जो अमेरिका और हमारे सहयोगियों के लिए भी कारगर हो। एक ऐसा अनुकूल, लेकिन टिकाऊ, शक्ति संतुलन, जिसमें चीन सहित कोई भी देश अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता और हमारे राष्ट्र-सहयोगियों की सुरक्षा या समृद्धि को खतरे में नहीं डाल सकता।"