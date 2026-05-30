अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा- भारत अपनी सेना का कर रहा आधुनिकीकरण

बयान

भारत के बारे में क्या बोले हेगसेथ?

हेगसेथ ने कहा, "दक्षिण एशिया में, भारत संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। अपने स्वार्थ में कार्य करने वाला शक्तिशाली भारत, पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के हमारे साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।" उन्होंने कहा कि भारत उच्च स्तरीय सैन्य अभियानों को बनाए रखने के लिए भारी औद्योगिक और रसद क्षमता का निर्माण कर रहा है। आगे कहा, "हमने क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ सह-उत्पादन की भी प्रतिबद्धता जताई है।"