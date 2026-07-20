अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बने चौथे बच्चे के पिता, उषा वेंस ने बेटे को जन्म दिया

वेंस ने एक्स पर लिखा, "हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज सुबह हमारे बेटे एलेक नील वेंस का जन्म हुआ है। उषा और बच्चा खुश और स्वस्थ हैं, और हमारे बच्चे अपने छोटे भाई से मिलकर बहुत खुश हैं। वाल्टर रीड मेडिकल सेंटर और व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट के शानदार मिलिट्री डॉक्टर और स्टाफ सदस्य हमारे लिए एक आशीर्वाद रहे हैं। उन्होंने हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं।"