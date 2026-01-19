अमेरिका: ऑरलैंडो हवाई अड्डे पर उतरते समय यूनाइटेड एयरलाइंस का अगला पहिया निकला, बाल-बाल बचे यात्री

घटना

कैसे निकला पहिया?

यूनाइटेड एयरलाइंस की एयरबस A321 विमान 200 यात्री और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर शिकागो के ओ'हेयर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रविवार सुबह रवाना हुई थी और दोपहर बाद ऑरलैंडो में उतरी थी। विमान जैसे ही ऑरलैंडों पहुंचा, उसमें यांत्रिक खराबी आ गई। ज़मीन पर उतरते ही विमान उछला और फिर उसका दाहिना अगला पहिया अलग हो गया और विमान एक पहिये पर हवाई पट्टी पर चला। घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।