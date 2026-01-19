अमेरिका: ऑरलैंडो हवाई अड्डे पर उतरते समय यूनाइटेड एयरलाइंस का अगला पहिया निकला, बाल-बाल बचे यात्री
क्या है खबर?
अमेरिका में फ्लोरिडा के सबसे व्यस्त ऑरलैंडो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान का अगला पहिया हवाई अड्डे पर उतरते समय निकल गया। विमान के रुकते ही बचाव कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए और यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला। हादसे में सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
घटना
कैसे निकला पहिया?
यूनाइटेड एयरलाइंस की एयरबस A321 विमान 200 यात्री और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर शिकागो के ओ'हेयर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रविवार सुबह रवाना हुई थी और दोपहर बाद ऑरलैंडो में उतरी थी। विमान जैसे ही ऑरलैंडों पहुंचा, उसमें यांत्रिक खराबी आ गई। ज़मीन पर उतरते ही विमान उछला और फिर उसका दाहिना अगला पहिया अलग हो गया और विमान एक पहिये पर हवाई पट्टी पर चला। घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का भयावह दृश्य
Eyes on the Nose wheel ! United Airlines Flight UA2323 operated by an Airbus A321neo, Registration N14502, from Chicago to Orlando had an unstable landing on January 18, 2026, due to gusty winds.— FL360aero (@fl360aero) January 19, 2026
The right nose wheel got separated from the axle of the NLG after touchdown, as… pic.twitter.com/fJQ3Jraus1