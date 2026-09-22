अमेरिका के टेक्सास में बनी है 90 फीट की हनुमान प्रतिमा

क्या अमेरिका के टेक्सास में चुनाव बाद तोड़ दी जाएगी हनुमान प्रतिमा? विवाद ने जोर पकड़ा

लेखन गजेंद्र 07:36 pm Sep 22, 202607:36 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के टेक्सास राज्य में लगी 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के एक रूढ़िवादी यूट्यूबर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) कार्यकर्ता जेसी ह्यूजेस ने इसे हटाने को लेकर बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद प्रतिमा को हटा दिया जाएगा, जिसको लेकर अब प्रतिक्रिया आने लगी है। क्या प्रतिमा सच में चुनाव बाद हट जाएगी? आइए, जानते हैं।