ईरान के मालवाहक जहाज पर हमला करने के बाद अमेरिका ने की कार्रवाई

अमेरिका ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर किया हमला, तेहरान का भी पलटवार

लेखन भारत शर्मा 07:41 am Jun 27, 202607:41 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को एक बार फिर से तनाव का नया दौर शुरू हो गया। ईरान पर होर्मूज जलडमरूमध्य में सिंगापुर के झंडे वाले वाणिज्यिक मालवाहक जहाज पर हमला करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। स्विट्जरलैंड में दोनों पक्षों के बीच एक नाजुक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद यह पहली प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रिया थी।