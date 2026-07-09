अली खामेनेई का अंतिम संस्कार आज

अली खामेनेई का अंतिम संस्कार आज, अमेरिका ने मशहद में हमला कर बाधा डाली

लेखन गजेंद्र 01:00 pm Jul 09, 202601:00 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ एक बार फिर तनाव बढ़ने के बीच ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का गुरुवार को उनके गृह नगर मशहद में अंतिम संस्कार है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अमेरिकी सेना पर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को धूमिल करने के प्रयास का आरोप लगाया। ईरानी सेना का कहना है कि अमेरिका ने मशहद की ओर जाने वाले पूर्वी प्रांतों में 2 पुलों पर हमला कर अंतिम संस्कार में बाधा डाली है।