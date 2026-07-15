ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी जेट का शेल्टर उड़ाया (फाइल तस्वीर)

अमेरिकी सेना ने फिर शुरू की नाकाबंदी, ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी जेट का शेल्टर उड़ाया

लेखन गजेंद्र 10:07 am Jul 15, 202610:07 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने फिर से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। वहीं ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर लिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बताया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास और ईरान के तटीय इलाकों में दर्जनों सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं। ईरानी सेना ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर बड़े नुकसान का दावा किया है।