अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में चर्च के बाहर गोलीबारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका: अंतिम संस्कार के दौरान चर्च के बाहर गोलीबारी, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:25 am Jan 08, 202611:25 am

क्या है खबर?

अमेरिका में यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। घटना चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स की इमारत के बाहर उस समय हुई, जब वहां एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की प्रार्थना सभा चल रही थी। साल्ट लेक सिटी के पुलिस प्रमुख ब्रायन रेड ने बताया कि सभी पीड़ित वयस्क हैं और 3 की हालत गंभीर है।