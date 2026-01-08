अमेरिका: अंतिम संस्कार के दौरान चर्च के बाहर गोलीबारी, 2 की मौत
क्या है खबर?
अमेरिका में यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। घटना चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स की इमारत के बाहर उस समय हुई, जब वहां एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की प्रार्थना सभा चल रही थी। साल्ट लेक सिटी के पुलिस प्रमुख ब्रायन रेड ने बताया कि सभी पीड़ित वयस्क हैं और 3 की हालत गंभीर है।
गोलीबारी
पुलिस ने किसी साजिश से किया इंकार
USA टुडे के मुताबिक, पुलिस ने घटना को किसी धर्म के खिलाफ लक्षित हमला मानने और किसी साजिश से इंकार कर दिया है। उनका मानना है कि यह घटना आकस्मिक थी।" घटना को लेकर पुलिस प्रवक्ता ग्लेन मिल्स का कहना है कि अंतिम संस्कार के दौरान चर्च के पार्किंग स्थल में कुछ लोगों के बीच किसी तरह की कहासुनी हुई और उसी दौरान गोलियां चलाई गईं हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई गिरोह शामिल था।
जांच
अभी तक कोई संदिग्ध हिरासत में नहीं
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, पुलिस ने घटना के संबंध में अभी किसी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया है और वे संदिग्ध को पकड़ने के लिए बारीकी से जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने जनता से सक्रिय घटनास्थल से दूर रहने का आग्रह करने किया है और मॉर्मन चर्च के आसपास का क्षेत्र बंद कर दिया है। बता दें, इससे पहले अमेरिका में यहूदी धार्मिक स्थल के बाहर भी गोलीबारी में इजरायल दूतावास के 2 कर्मचारियों की मौत हुई थी।