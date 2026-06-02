अमेरिका के आयोवा में 2 घरों और एक दुकान में गोलीबारी में 6 की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका: आयोवा में 2 घरों और एक दुकान में गोलीबारी, घरेलू विवाद में 6 की हत्या

लेखन गजेंद्र 09:34 am Jun 02, 202609:34 am

क्या है खबर?

अमेरिका के आयोवा राज्य में सोमवार रात को 3 जगह गोलीबारी हुई है, जिससे पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मस्कटाइन शहर में एक हमलावर ने पहले 2 घरों में लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद एक दुकान में जाकर गोलीबारी की। परिवार के 6 लोगों को मारने के बाद हमलावर ने खुद को भी पुलिस के सामने उड़ा लिया। पुलिस वारदात का संबंध घरेलू विवाद से लगा रही है। उसने जांच शुरू कर दी है।