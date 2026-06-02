अमेरिका: आयोवा में 2 घरों और एक दुकान में गोलीबारी, घरेलू विवाद में 6 की हत्या
क्या है खबर?
अमेरिका के आयोवा राज्य में सोमवार रात को 3 जगह गोलीबारी हुई है, जिससे पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मस्कटाइन शहर में एक हमलावर ने पहले 2 घरों में लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद एक दुकान में जाकर गोलीबारी की। परिवार के 6 लोगों को मारने के बाद हमलावर ने खुद को भी पुलिस के सामने उड़ा लिया। पुलिस वारदात का संबंध घरेलू विवाद से लगा रही है। उसने जांच शुरू कर दी है।
गोलीबारी
क्या है पूरा मामला?
मस्कटाइन पुलिस विभाग ने बताया कि पहले उन्हें पार्क एवेन्यू के 200 ब्लॉक में एक घर में गोलीबारी की सूचना मिली थी, जहां मौके पर पहुंचने पर 4 लोग गोली लगने से मृत अवस्था में पाए गए। इसके बाद, 1509 मिल स्ट्रीट में एक आवास के अंदर एक वयस्क पुरुष मृत मिला, जिसकी मौत गोली लगने से हुई थी। फिर, थोड़ी देर बाद 808 ग्रैंडव्यू एवेन्यू स्थित एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर एक अन्य वयस्क पुरुष भी मृत पाया गया।
जांच
सभी मृतक मैकफारलैंड परिवार के सदस्य
पुलिस ने बताया कि संदिग्ध शूटर की पहचान रयान विलिस मैकफारलैंड (52 वर्षीय) के रूप में की, जो मस्कटाइन का निवासी था। वह 6 हत्या के बाद शहर में ही था, तभी पुलिस ने उसे पैदल पुल के पास रिवरफ्रंट ट्रेल पर मैकफारलैंड को ढूंढ निकाला। उसने पुलिस हिरासत में आते ही खुद को भी गोली मार ली। सभी मृतक मैकफारलैंड के परिवार के सदस्य हैं। यह मामला एक घरेलू विवाद से जुड़ा है।