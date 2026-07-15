रूसी तेल खरीदने पर भारत-चीन समेत 5 देशों पर अमेरिका 500 नहीं 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा

अमेरिका ने दी राहत, रूसी तेल खरीदने पर भारत-चीन पर 500 नहीं 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा

लेखन गजेंद्र 09:08 am Jul 15, 202609:08 am

क्या है खबर?

अमेरिकी सीनेटरों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य भारत और चीन समेत उन देशों पर दबाव डालना है, जो रूस से तेल खरीदते हैं, लेकिन प्रस्ताव में कुछ राहत भी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सीनेटरों की ओर से विधेयक के अद्यतन संस्करण में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर अधिकतम टैरिफ को 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जो पहले 500 प्रतिशत था। विधेयक अगस्त से पहले पारित हो सकता है।