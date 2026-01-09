अमेरिका: मिनियापोलिस के बाद पोर्टलैंड में संघीय एजेंट ने 2 लोगों को गोली मारी

अमेरिका के मिनियापोलिस में आव्रजन और सीमा प्रवर्तन (ICE) अधिकारी द्वारा एक महिला को गोली मारे जाने के बाद ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में भी 2 लोगों को गोली मारी गई है। घटना गुरुवार शाम को हेजलवुड इलाके में स्थित एडवेंटिस्ट हेल्थ पोर्टलैंड के पास हुई, जिसमें अमेरिकी सीमा गश्ती एजेंट ने कार सवार महिला और पुरुष को गोली मारी है। गृह सुरक्षा विभाग ने चालक पर एजेंट को ट्रैफिक जांच के दौरान कुचलने के प्रयास का आरोप लगाया है।

गोलीबारी पीड़िता कों पोर्टलैंड में हुई गोलीबारी में शामिल बताया विभाग ने एक बयान में बताया कि कार सवार लोग ट्रांसनेशनल ट्रेन डे अरगुआ वेश्यावृत्ति गिरोह से जुड़े हैं और पोर्टलैंड में हाल ही में हुई गोलीबारी में शामिल है। विभाग की प्रवक्ता ने बताया कि जब एजेंटों ने वाहन में सवार लोगों को अपनी पहचान बताई, तो चालक ने अपने वाहन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और कानून प्रवर्तन एजेंटों को कुचलने का प्रयास किया। तभी आत्मरक्षा में एजेंट ने गोलियां चलाई।

सूचना घायलों ने खुद दी पुलिस को सूचना गोलीबारी के बाद कार सवार चालक वहां से भाग निकले और करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर 911 पर पुलिस को सूचना दी। पोर्टलैंड पुलिस का कहना है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो पुरुष-महिला घायल मिले। महिला के सीने में एक गोली और पुरुष को 2 गोलियां लगी थीं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि दोनों पीड़ितों की पहचान नहीं हुई है। गोली चलाने वाले संघीय एजेंट भी मौके पर मौजूद नहीं थे।

Advertisement