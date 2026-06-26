अमेरिका ने ईरान की फ्रीज संपत्ति के खर्च की योजना बनाई है

अमेरिका ने ईरान की फ्रीज संपत्ति के खर्च की योजना बनाई, खरीदी जाएगी अमेरिकी फसलें

लेखन भारत शर्मा 10:36 am Jun 26, 202610:36 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान में अंतिम समझौते पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी प्रशासन ने ईरान की फ्रीज की गई 12 अरब डॉलर (लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपये) की राशि की एक खर्च योजना तैयार की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत जब्त किए गए ईरान के विदेशी फंडों का उपयोग अब गेहूं, सोयाबीन और मक्का जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए किया जाएगा, जिनकी आपूर्ति ईरान को की जाएगी।