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न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में गोलीबारी के बाद मची भगदड़, 17 वर्षीय नाबालिग हिरासत में
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में गोलीबारी के बाद मची भगदड़

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में गोलीबारी के बाद मची भगदड़, 17 वर्षीय नाबालिग हिरासत में

लेखन गजेंद्र
Jun 19, 2026
09:51 am
क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार को गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहां के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वॉयर में भीषण गोलीबारी के बाद भगदड़ मच गई और लोग चोटिल हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में एक 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बीच एक 26 वर्षीय व्यक्ति की गर्दन पर चाकू से हमला भी किया गया था।

गोलीबारी

NBA चैंपियनशिप की परेड के बाद हमला

पुलिस ने बताया कि दोपहर बाद NBA चैंपियनशिप में न्यूयॉर्क निक्स की जीत का जश्न मनाने के लिए एक परेड लोअर मैनहट्टन से गुजर रही थी। निक्स की 53 साल में पहली चैंपियनशिप जीतने वाली टीम के सम्मान में परेड को देखते हुए 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। परेड गुजरने के कुछ देर बाद गोलीबारी शुरू हो गई। टाइम्स स्क्वॉयर पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ऐसे में यहां भीड़ होने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

जांच

जांच में क्या आया सामने

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परेड के बाद कुछ लोगों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी हुई है। हालांकि, गोलीबारी करने का कारण सामने नहीं आया है। पुलिस ने एक वेबकैम वीडियो में काले कपड़े पहने 2 लोगों को भीड़भाड़ वाले चौराहे पर आते और हैंडगन जैसी दिखने वाली बंदूकों से गोलीबारी करते हुए देखा है। हिरासत में लिए गए 17 वर्षीय किशोर की पहचान उजागर नहीं की गई है। उससे पूछताछ जारी है।

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गोलीबारी के बाद मची भगदड़

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