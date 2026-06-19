न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में गोलीबारी के बाद मची भगदड़

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में गोलीबारी के बाद मची भगदड़, 17 वर्षीय नाबालिग हिरासत में

लेखन गजेंद्र 09:51 am Jun 19, 202609:51 am

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार को गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहां के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वॉयर में भीषण गोलीबारी के बाद भगदड़ मच गई और लोग चोटिल हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में एक 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बीच एक 26 वर्षीय व्यक्ति की गर्दन पर चाकू से हमला भी किया गया था।