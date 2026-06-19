लेबनान पर इजरायल ने दागी मिसाइल

अमेरिका का दावा- इजरायल और हिज्बुल्लाह आज से युद्ध विराम पर सहमत

लेखन गजेंद्र 07:07 pm Jun 19, 202607:07 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया है कि इजरायल और लेबनान में ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह शुक्रवार से युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हिज़्बुल्लाह और इजरायल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से दोनों के बीच यह समझौता कराया है। अभी तक इजरायल और लेबनान ने इसकी पुष्टि नहीं की है।