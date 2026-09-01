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न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में महिला ने 2 लोगों को चाकू मारा, पुलिस ने गोली मारी
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में महिला ने 2 लोगों को चाकू मारा

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में महिला ने 2 लोगों को चाकू मारा, पुलिस ने गोली मारी

लेखन गजेंद्र
Sep 01, 2026
09:45 am
क्या है खबर?

अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सोमवार को चाकूबाजी की घटना ने लोगों को दहला दिया। यहां एक महिला ने अंधाधुंध चाकू चलाकर कुछ लोगों को घायल कर दिया। घटना में दो लोग चाकू लगने से घायल हो गए, जिसमें एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध महिला को काबू करने के लिए उस पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है।

गोलीबारी

क्या है पूरा मामला?

सोमवार शाम को पर्यटकों से भरे वेस्ट 41वीं स्ट्रीट और सेवंथ एवेन्यू के पास 49 वर्षीय पामेला सिसनेरोस 2 चाकू को बैग में लेकर खड़ी थी।

तभी वह सबवे के पास किसी का इंतजार कर रहे 68 वर्षीय व्यक्ति के पास पहुंची और बैग से चाकू निकालकर उसे मार दिया। इसके बाद उसने एक 32 वर्षीय महिला के पेट में चाकू मारा।

महिला की मौके पर मौत हो गई। संदिग्ध ने 20 सेकेंड में 2 लोगों को चाकू मारा था।

जांच

मानसिक बीमार बताई जा रही संदिग्ध महिला

पुलिस ने बताया कि चाकूबाजी करने वाली संदिग्ध महिला सिसनेरोस क्विंस की रहने वाली है। उनका न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के साथ कोई गिरफ्तारी का इतिहास नहीं था।

हालांकि, 2018 और 2019 में हुई घटनाओं के साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास दर्ज था। वह मानसिक रूप से बीमार थीं।

मेयर जोहरान ममदानी ने घटना पर कहा कि जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों का जीवन तबाह गया है, हम उनके प्रति सहानुभूति बनाए रखेंगे।

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जांच

पुलिस जारी करेगी गोलीबारी की वीडियो

न्यूयॉर्क शहर की पुलिस आयुक्त जेसिका टिस्क ने बताया कि संदिग्ध महिला को बार-बार चाकू छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसने चाकू छोड़ने से इनकार कर दिया।

उसने पुलिस से कहा, "मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों को मारना ज्यादा पसंद करूंगी।"

टिस्क ने कहा कि महिला चाकू लेकर आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने संदिग्ध पर गोली चलाई।

गोलीबारी की घटना पुलिसकर्मियों के बॉडी-वियर कैमरों में कैद, जो मानक प्रक्रियाओं के तहत सार्वजनिक किया जाएगा।

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ट्विटर पोस्ट

घटनास्थल पर पुलिस ने संदिग्ध महिला को घेरा (सावधान- संवेदनशील दृश्य)

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