न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में महिला ने 2 लोगों को चाकू मारा

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर में महिला ने 2 लोगों को चाकू मारा, पुलिस ने गोली मारी

लेखन गजेंद्र 09:45 am Sep 01, 202609:45 am

क्या है खबर?

अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सोमवार को चाकूबाजी की घटना ने लोगों को दहला दिया। यहां एक महिला ने अंधाधुंध चाकू चलाकर कुछ लोगों को घायल कर दिया। घटना में दो लोग चाकू लगने से घायल हो गए, जिसमें एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध महिला को काबू करने के लिए उस पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है।