RSS प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने किया विरोध

ममदानी ने कहा, "मेरी मां का परिवार अभी भी भारत में है और उन्होंने जो भारत की छवि मुझे दिखाई और जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ, वह एक ऐसे समाज की थी, जिसमें कई तरह के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र जो हर भारतीय को अपना मानता है।"

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, किसी देश के प्रति भेदभावपूर्ण या बहिष्कार वाली सोच पर आधारित किसी आंदोलन का बढ़ना चिंताजनक है। इसलिए, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।"