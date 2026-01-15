अमेरिका: न्यू जर्सी में भारतीय मूल की महिला गिरफ्तार, अपने 2 बच्चों की हत्या का आरोप
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय मूल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर अपने 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप है। आरोपी महिला की पहचान न्यू जर्सी के हिल्सबोरो टाउनशिप निवासी प्रियथर्सिनी नटराजन (35) के रूप में हुई है। आरोप है कि नटराजन ने मंगलवार शाम को घर पर दोनों बच्चों की हत्या की थी। दोनों मृतक बच्चों की उम्र 5 और 7 साल है। हिलसबोरो पुलिस ने नटराजन को समरसेट काउंटी जेल भेजा है।
हत्या
क्या है पूरा मामला?
समरसेट काउंटी के अभियोजक जॉन मैकडॉनल्ड ने बताया कि 13 जनवरी की शाम एक व्यक्ति ने 911 पर पुलिस को फोन किया। उसने खुद को बच्चों का पिता बताया। कॉल करने वाले कहा कि वह काम से घर लौटा तो, अपने दो बेटों को बिस्तर पर बेहोश पाया। कॉल करने वाले ने बताया कि "उसकी पत्नी ने उनके साथ कुछ किया है।" पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो कॉल करने वाले और नटराजन मिले थे।
जांच
मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी
पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला को एक गैर-कानूनी उद्देश्य से हथियार रखने और 2 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। बच्चों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच हिलसबोरो टाउनशिप पुलिस विभाग के जासूस, सोमरसेट काउंटी अभियोजक कार्यालय की प्रमुख अपराध इकाई, अपराध स्थल जांच इकाई और चिकित्सा परीक्षक कार्यालय के चिकित्सा जांचकर्ताओं द्वारा की जा रही है।