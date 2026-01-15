अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय मूल की महिला पर बच्चों की हत्या का आरोप

अमेरिका: न्यू जर्सी में भारतीय मूल की महिला गिरफ्तार, अपने 2 बच्चों की हत्या का आरोप

लेखन गजेंद्र 04:43 pm Jan 15, 202604:43 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय मूल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर अपने 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप है। आरोपी महिला की पहचान न्यू जर्सी के हिल्सबोरो टाउनशिप निवासी प्रियथर्सिनी नटराजन (35) के रूप में हुई है। आरोप है कि नटराजन ने मंगलवार शाम को घर पर दोनों बच्चों की हत्या की थी। दोनों मृतक बच्चों की उम्र 5 और 7 साल है। हिलसबोरो पुलिस ने नटराजन को समरसेट काउंटी जेल भेजा है।