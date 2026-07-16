फ्लोरिडा में समुद्र किनारे आराम कर रहे लोगों के ऊपर से गुजरे अमेरिकी जेट

फ्लोरिडा में समुद्र किनारे आराम कर रहे लोगों के ऊपर से गुजरे अमेरिकी जेट, मचा हड़कंप

लेखन गजेंद्र 01:10 pm Jul 16, 202601:10 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के फ्लोरिडा में सुबह-सुबह पेंसाकोला समुद्री तट पर आराम करना लोगों को भारी पड़ गया। यहां अमेरिकी नौसेना के विशिष्ट ब्लू एजेंल्स जेट अचानक समुद्र किनारे मौजूद लोगों के सिर के ऊपर से गुजर गया, जो बेहद कम ऊंचाई पर थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लोगों की छतरियां और कुर्सियां ​​तक गिर गईं। इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है। हालांकि, इसकी समीक्षा शुरू कर दी गई है।