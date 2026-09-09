ईरान युद्ध के बाद पश्चिम एशिया से सैन्य उपस्थिति कम कर सकता है अमेरिका
क्या है खबर?
अमेरिका ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता से ईरान के साथ जारी युद्ध समाप्त होने की स्थिति में पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य और खुफिया उपस्थिति को कम करने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, पिछले 2 दशकों से आतंकवाद विरोधी अभियानों और विभिन्न संघर्षों के कारण इस क्षेत्र में बनी भारी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की आवश्यकता की अब समीक्षा की जा रही है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
तैनाती
पश्चिम एशिया में तैनात हैं 50,000 अमेरिकी सैनिक
एक अमेरिकी अधिकारी ने इस रणनीति पर बात करते हुए स्वीकार किया, "क्षेत्र में कमजोरियों के बारे में हमेशा से पता था, लेकिन अमेरिका ने कभी भी उन पर तत्काल कार्रवाई नहीं की।"
वर्तमान में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक इस पूरे क्षेत्र में तैनात हैं। अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र में 2 विमानवाहक पोत और एक दर्जन से अधिक गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का समर्थन प्राप्त है।
अधिकारी ने बताया कि ईरानी हमलों में अब तक 18 सैनिकों की मौत हुई है।
विकल्प
नए सैन्य ढांचे के संभावित विकल्प
सैन्य योजनाकारों ने एक नया ढांचा तैयार किया है, जिसे अगले साल की शुरुआत में लागू किया जाएगा।
अमेरिकी मीडिया के अनुसार, नए प्रस्ताव के तहत सैनिकों और युद्धक उपकरणों को अमेरिका में ही रखा जाएगा और केवल विशिष्ट मिशनों की आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें तुरंत क्षेत्र में भेजा जाएगा।
इसी तरह पुनर्निर्माण की भारी लागत को देखते हुए हालिया हमलों में नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए कुछ सैन्य ठिकानों को उसी स्थिति में छोड़ने पर विचार हो रहा है।
दूरी
बहरीन से अमेरिकी नौसेना की दूरी
पारंपरिक रूप से अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्य केंद्र रहे बहरीन में अमेरिकी कर्मियों की तत्काल वापसी की संभावना नहीं है।
चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल डेरिल कॉडल ने साफ किया है कि अमेरिकी नौसेना जल्द वहां नहीं लौट रही है।
हालांकि, जब तक ईरान संघर्ष पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक हवाई ऑपरेशन्स और महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों के लिए कुछ प्रमुख बेस पूरी तरह से काम करते रहेंगे।