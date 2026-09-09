ईरान युद्ध के बाद पश्चिम एशिया से सैन्य उपस्थिति कम कर सकता है अमेरिका

एक अमेरिकी अधिकारी ने इस रणनीति पर बात करते हुए स्वीकार किया, "क्षेत्र में कमजोरियों के बारे में हमेशा से पता था, लेकिन अमेरिका ने कभी भी उन पर तत्काल कार्रवाई नहीं की।"

वर्तमान में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक इस पूरे क्षेत्र में तैनात हैं। अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र में 2 विमानवाहक पोत और एक दर्जन से अधिक गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का समर्थन प्राप्त है।

अधिकारी ने बताया कि ईरानी हमलों में अब तक 18 सैनिकों की मौत हुई है।