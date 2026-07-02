अमेरिका में ओहियो के मोटल में लगने से गुजराती दंपति और उनकी बेटी की मौत

अमेरिका में ओहियो के मोटल में लगी भीषण आग, गुजराती दंपति और उनकी बेटी की मौत

लेखन गजेंद्र 05:45 pm Jul 02, 202605:45 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में ओहियो राज्य के वूस्टर शहर में एक मोटल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 3 भारतीय लोगों की मौत हुई है। वूस्टर टाउनशिप के अग्निशमन प्रमुख डलास टेरेल ने बताया कि बुधवार तड़के करीब 1:30 बजे आग की सूचना मिली थी। मृतकों की पहचान हितेशभाई सुथार, उनकी पत्नी हिनाबेन और 20 वर्षीय बेटी ईशानी के रूप में हुई है। जब दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे तो मोटल की छत से आग की लपटें निकल रही थीं।