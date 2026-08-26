मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका अब ईरान पर और हमला नहीं करेगा

अमेरिका अब ईरान पर और हमला नहीं करेगा, दूसरी तरह से दबाव बनाएगा- मार्को रुबियो

लेखन गजेंद्र 11:46 am Aug 26, 202611:46 am

क्या है खबर?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल में अपने कई विदेशी समकक्षों को बताया कि अमेरिका फिलहाल ईरान के खिलाफ नए हमले नहीं करेगा। एक्सियोस के मुताबिक, रुबियो ने यह बात अपने कई समकक्षों के साथ फोन पर की, जिसमें अमेरिका की ईरान पर वर्तमान नीति को बताया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन तेहरान के खिलाफ नए तरह का दबाव बना रहा है, जिसमें नए आर्थिक प्रतिबंध और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास नौसेना नाकाबंदी शामिल है।