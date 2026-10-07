ईरानी हमले में तबाह हुआ सऊदी अरब में खड़ा अमेरिका का E-3 सेंट्री विमान (फाइल तस्वीर)

ईरान युद्ध में अमेरिका ने खोए 81 लड़ाकू विमान, 31,000 करोड़ रुपये थी कीमत

लेखन आबिद खान 02:42 pm Oct 07, 202602:42 pm

क्या है खबर?

ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को हुए नुकसान को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि युद्ध में अमेरिका के कम से कम 81 सैन्य विमान और ड्रोन नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कांग्रेस रिसर्च सर्विस के मुताबिक, इन विमानों की कीमत करीब 31,000 करोड़ रुपये थी। युद्ध में अमेरिका ने अपने कुछ सबसे आधुनिक विमान भी खो दिए हैं। इनमें F-35A लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर, F-15 और MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल है।