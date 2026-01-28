LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / अमेरिका: एक कार्यक्रम के दौरान सांसद इल्हान उमर पर तरल पदार्थ फेंका गया, आरोपी गिरफ्तार
अमेरिका: एक कार्यक्रम के दौरान सांसद इल्हान उमर पर तरल पदार्थ फेंका गया, आरोपी गिरफ्तार
अमेरिकी सांसद इल्हान उमर पर एक कार्यक्रम के दौरान तरल पदार्थ छिड़का गया

अमेरिका: एक कार्यक्रम के दौरान सांसद इल्हान उमर पर तरल पदार्थ फेंका गया, आरोपी गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र
Jan 28, 2026
10:03 am
क्या है खबर?

अमेरिका के मिनियापोलिस में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद इल्हान उमर पर तरल पदार्थ फेंका गया, जिससे हड़कंप मच गया। यह घटना टाउन हॉल मीटिंग के दौरान हुई। घटना के समय डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि उमर संघीय आव्रजन अधिकारियों की कड़ी आलोचना कर रही थीं। मिनियापोलिस पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, सांसद उमर को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है।

घटना

सिरिंज में भरकर लाया था तरल पदार्थ

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उमर मंच पर खड़े होकर भाषण दे रही हैं। तभी काली जैकेट पहने एक व्यक्ति उनके सामने आता है और सिरिंज से तरल पदार्थ का छिड़काव करता है। आरोपी व्यक्ति सिरिंज में दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ भरकर साथ लाया था। हालांकि, घटना के तुरंत बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि इल्हान उमर घटना से बिल्कुल परेशान नहीं हुईं और भाषण जारी रखा।

बयान

राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे थे उमर की आलोचना

उमर सोमाली मूल की अमेरिकी नेता हैं, जिनको पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर ले रहे थे और उनकी आलोचना कर रहे थे। उमर ने टाउन हॉल मीटिंग के दौरान अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) को समाप्त करने और गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम के इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ICE में सुधार नहीं किया जा सकता है और इसलिए एजेंसी को समाप्त किया जाना चाहिए।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

इल्हान उमर पर तरल पदार्थ फेंकने का वीडियो

Advertisement