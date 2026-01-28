अमेरिका: एक कार्यक्रम के दौरान सांसद इल्हान उमर पर तरल पदार्थ फेंका गया, आरोपी गिरफ्तार

घटना

सिरिंज में भरकर लाया था तरल पदार्थ

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उमर मंच पर खड़े होकर भाषण दे रही हैं। तभी काली जैकेट पहने एक व्यक्ति उनके सामने आता है और सिरिंज से तरल पदार्थ का छिड़काव करता है। आरोपी व्यक्ति सिरिंज में दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ भरकर साथ लाया था। हालांकि, घटना के तुरंत बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि इल्हान उमर घटना से बिल्कुल परेशान नहीं हुईं और भाषण जारी रखा।