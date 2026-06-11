अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी की, ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया

हमला

अमेरिकी सेना ने जारी किया बयान

CENTCOM ने एक बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी सेना ने पूरे ईरान में ईरानी सेना की निगरानी क्षमताओं, संचार प्रणालियों और एयर डिफ़ेंस साइटों पर हमले किए। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, वायुसेना और नौसेना ने उन ईरानी ठिकानों पर सटीक निशाना साधने वाले हथियार दागे, जिनसे सेना और इलाके के पानी से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाज़ों को खतरा था। कमान ने बताया कि ये हमले ईरान की बिना वजह और लगातार जारी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं।