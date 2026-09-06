इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने वेस्ट बैंक के तुरमुस अय्या की अपनी यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात की

अमेरिका की इजरायल को कड़ी नसीहत, कहा- वेस्ट बैंक में करें फिलिस्तीनियों की सुरक्षा

लेखन भारत शर्मा 12:35 pm Sep 06, 202612:35 pm

क्या है खबर?

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव के मध्य अमेरिका ने इजरायल सरकार को कड़ी नसीहत दी है। इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने साफ शब्दों में कहा है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इजरायल सरकार की है। उन्होंने हाल ही में यहूदी प्रवासियों द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों पर बढ़ाए गए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इजरायल से दोषियों के खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।