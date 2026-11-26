अमेरिकी एजेंसियों को एलिस और एनवीडिया CEO के प्रेम-प्रसंग में चीन का हाथ नहीं मिला

अमेरिकी एजेंसियों को एलिस और एनवीडिया CEO के प्रेम-प्रसंग में चीन का हाथ नहीं मिला

लेखन गजेंद्र 10:33 am Nov 26, 202610:33 am

क्या है खबर?

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मेगास्पीड की चीनी संस्थापक एलिस हुआंग और एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग के बीच प्रेम-प्रसंग में चीन का हाथ था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, यह मूल्यांकन केंद्रीय जांच एजेंसी (CIA), संघीय जांच ब्यूरो (FBI), नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक कार्यालय ने कांग्रेस के सदस्यों साथ साझा किया है। एजेंसियों को कोई सबूत नहीं मिला कि ये अफेयर चीन ने करवाया था।