अमेरिकी एजेंसियों को एलिस और एनवीडिया CEO के प्रेम-प्रसंग में चीन का हाथ नहीं मिला
क्या है खबर?
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मेगास्पीड की चीनी संस्थापक एलिस हुआंग और एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग के बीच प्रेम-प्रसंग में चीन का हाथ था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, यह मूल्यांकन केंद्रीय जांच एजेंसी (CIA), संघीय जांच ब्यूरो (FBI), नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक कार्यालय ने कांग्रेस के सदस्यों साथ साझा किया है। एजेंसियों को कोई सबूत नहीं मिला कि ये अफेयर चीन ने करवाया था।
जांच
रिश्ते को निजी बताया
रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि मौजूद सबूतों से पता चलता है कि यह रिश्ता निजी हो सकता है, न कि चिप बनाने वाली कंपनी के CEO को टारगेट करने वाला कोई खुफिया ऑपरेशन।
हालांकि, उन्होंने यह जरूर पुष्टि की कि एलिस चीन की मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) के संपर्क में थीं, जिसने उनसे जानकारी मांगी थी।
अधिकारियों को ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि उन्होंने चीनी एजेंसी को एलिस ने कोई जरूरी खुफिया जानकारी दी थी।
सवाल
एलिस का पति खुफिया संपत्ति
कांग्रेस के साथ ब्रीफिंग में कांग वेई की पहचान की गई, जिन्हें एलिस हुआंग के पति के तौर पर पेश किया जाता था, जो एक अहम चीनी खुफिया संपत्ति थे।
उन्होंने MSS के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे थे।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर कोई शक नहीं किया कि एलिस ने चीन को खुफिया जानकारी दी होगी।
ब्रीफिंग में कुछ संवेदनशील खुफिया जानकारी को शामिल नहीं किया गया।