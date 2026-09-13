भारत को पछाड़ बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है अमेरिका

भारत को पछाड़ बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना अमेरिका

लेखन भारत शर्मा 04:57 pm Sep 13, 202604:57 pm

क्या है खबर?

वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अमेरिका, भारत को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ढाका और नई दिल्ली के बीच व्यापार में आई गिरावट और वाशिंगटन से आयात में आए भारी उछाल के कारण यह बदलाव हुआ है। हालांकि, चीन अभी भी बांग्लादेश के व्यापारिक भागीदारों में पहले स्थान पर बना हुआ है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (NBR) के ताजा आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है।