अमेरिकी जनरल जैक कीन ने की पाकिस्तान और कतर पर ईरान के साथ मध्यस्थता में पक्षपात का आरोप लगाया है

अमेरिकी जनरल ने की पाकिस्तान और कतर की आलोचना, लगाया मध्यस्थता में पक्षपात का आरोप

लेखन भारत शर्मा 04:50 pm Aug 04, 202604:50 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के सेवानिवृत्त जनरल जैक कीन ने वाशिंगटन और ईरान के बीच वार्ता में कथित पक्षपात के लिए पाकिस्तान और कतर की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि ये देश मध्यस्था में सहयोग कर रहे हैं क्योंकि वे अमेरिका के बजाय ईरान का पक्ष ले रहे हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कीन ने कहा कि मध्य पूर्वी खुफिया एजेंसियों और संबंधित पक्षों के बीच यह बात सर्वविदित है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।