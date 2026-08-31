अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन में अचानक आई भयावह बाढ़

अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन में अचानक आई भयावह बाढ़; 1 की मौत, 20 लोग लापता

लेखन गजेंद्र 12:57 pm Aug 31, 202612:57 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में एरिजोना राज्य के ग्रैंड कैन्यन राष्ट्रीय पार्क में अचानक आई भीषण बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। बाढ़ की वजह से अब तक 20 लोगों के लापता होने की सूचना है। राष्ट्रीय पार्क सेवा ने 46 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाढ़ ने ब्राइट एंजेल कैन्यन और फैंटम रेंच क्षेत्र को प्रभावित किया, वह अपने साथ बड़े-बड़े पत्थर, धातु की संरचनाएं और अन्य मलबा बहाकर कोलोराडो नदी में ले गई है।