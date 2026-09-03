अमेरिका में नारीवादी आंदोलन की अगुवा ग्लोरिया स्टाइनम का निधन, भारत से था खास जुड़ाव

स्टाइनम का जन्म मार्च 1934 को ओहायो में हुआ था। उनके पिता प्राचीन वस्तुओं का कारोबार करते थे, जबकि मां पत्रकार थीं।

स्टाइनम की दादी पॉलीन पर्लमटर स्टाइनम भी ओहायो वीमेन्स सफ़रेज एसोसिएशन की अध्यक्ष रही थीं। स्टाइनम की स्कूली शिक्षा देर से शुरू हुई।

वर्ष 1944 में माता-पिता का तलाक होने के बाद उन्होंने अपनी मानसिक बीमार मां को संभाला।

अपनी 9 साल बड़ी बहन की मदद से स्टाइनम ने वॉशिंगटन डीसी से हाईस्कूल और मैसाचुसेट्स से स्नातक किया।