FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल जग्गू भगवानपुरिया गिरोह का सदस्य नीतीश कौशल गिरफ्तार

अमेरिका की प्रवर्तन एजेंसियां 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' अभियान चला रही है, जिसके जरिए अमेरिका और भारत में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है।

अभी तक, इस अभियान के तहत कैलिफोर्निया, इंडियाना, जॉर्जिया, कनाडा और स्पेन में 24 लोगों को पकड़ा जा चुका है।

एजेंसियों ने अभियान के तहत 3 गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसका प्रतिद्वंद्वी जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा (रैंडी उर्फ रोलेक्स उर्फ जॉन विक) शामिल हैं।