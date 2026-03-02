अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान कुवैत में आसमान से गिरा

कुवैत में अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान आसमान से गिरा; पायलट सुरक्षित बाहर निकले, वीडियो आया सामने

लेखन गजेंद्र 12:02 pm Mar 02, 202612:02 pm

क्या है खबर?

ईरान के साथ युद्ध के बीच सोमवार सुबह कुवैत के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के आसमान से गिरने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लड़ाकू विमान आग की लपटों के बीच आसमान से लड़खड़ाता हुआ गिरता दिख रहा है। उसमें से 2 पायलट समय रहते अपने आप को पैराशूट से बाहर निकाल लेते हैं। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का प्रारंभिक कारण अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली का गलत हमला बताया जा रहा है।