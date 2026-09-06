रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले अमेरिकी दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ

व्लादिमीर पुतिन से मिले अमेरिकी दूत कुशनर-विटकॉफ, 3 दिन के संघर्ष विराम पर बनी सहमति

लेखन भारत शर्मा 12:47 pm Sep 06, 202612:47 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल शुरू हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने शनिवार को मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ने वार्ताओं के दौरान एक-दूसरे की राजधानियों (मॉस्को और कीव) पर 3 दिनों तक हवाई हमला न करने का संकल्प लिया है।