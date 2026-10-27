अमेरिकी दूतावास ने सऊदी अरब के लिए फिर दी चेतावनी

अमेरिकी दूतावास ने सऊदी अरब के लिए फिर दी चेतावनी, कहा- हमले और तेज होंगे

लेखन गजेंद्र 12:30 pm Oct 27, 202612:30 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने एक बार फिर गंभीर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी मिशन ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि इन हमलों के और अधिक तेजी से फैलने और प्रभावित क्षेत्र से बाहर तक पहुंचने की आशंका है। मिशन ने सऊदी में कार्यरत अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए 'चीफ ऑफ मिशन' से विशेष अनुमति लेने को कहा है।