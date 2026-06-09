अमेरिकी कोर्ट ने H-1B वीजा शुल्क को गैरकानूनी बताया

अमेरिकी कोर्ट से फिर लगा ट्रंप को झटका, H-1B वीजा शुल्क को गैरकानूनी बताया

लेखन गजेंद्र 09:13 am Jun 09, 202609:13 am

क्या है खबर?

अमेरिका की एक संघटी कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुशल विदेशी कामगारों के लिए H-1B वीजा शुल्क पर लगाए गए 1 लाख डॉलर (करीब 90 लाख रुपये) के शुल्क को रद्द कर दिया है। बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने फैसला सुनाया कि यह एक गैरकानूनी शुल्क था, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने कभी अधिकृत नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना भारी शुल्क लगाने का अधिकार नहीं था।