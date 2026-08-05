अमेरिकी सांसद ने भारत के FCRA विधेयक को 'ईसाइयों पर हमला' बताया, कहा- संबंध प्रभावित होंगे

वेस्ट वर्जीनिया के रिपब्लिकन सांसद मूर ने FCRA संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों पर चिंता जताई, जिस पर संसद में बहस चल रही है।

उन्होंने लिखा, 'भारत में ईसाई तब से हैं जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ दशकों बाद सेंट-थॉमस द एपोसल मालाबार तट आए थे।'

मूर ने लिखा कि ईसाइयों के लंबे इतिहास के बावजूद, भारतीय संसद FCRA में बदलाव का विचार कर रही है, ताकि सरकार चर्चों और धार्मिक-चैरिटी संस्थाओं पर नियंत्रण कर सके।