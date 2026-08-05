अमेरिका ने किया होर्मूज जलडमरूमध्य के खुले होने का दावा

अमेरिका का होर्मूज जलडमरूमध्य के खुले होने का दावा, ईरान से समझौते की संभावना भी जताई

लेखन भारत शर्मा 01:57 pm Aug 05, 202601:57 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की सेना ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। यह बयान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा जलडमरूमध्य में नौवहन को सामान्य बनाने के लिए ईरान के साथ संभावित समझौते के संकेत के बाद आया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि ईरानी आक्रामकता के बावजूद उसने 1,000 से अधिक जहाजों को जलमार्ग से गुजरने में मदद की है। दक्षिणी मार्ग ईरान के निकट स्थित हिस्से के बजाय ओमान के क्षेत्रीय जल से गुजरता है।