अमेरिका का होर्मूज जलडमरूमध्य के खुले होने का दावा, ईरान से समझौते की संभावना भी जताई
क्या है खबर?
अमेरिका की सेना ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। यह बयान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा जलडमरूमध्य में नौवहन को सामान्य बनाने के लिए ईरान के साथ संभावित समझौते के संकेत के बाद आया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि ईरानी आक्रामकता के बावजूद उसने 1,000 से अधिक जहाजों को जलमार्ग से गुजरने में मदद की है। दक्षिणी मार्ग ईरान के निकट स्थित हिस्से के बजाय ओमान के क्षेत्रीय जल से गुजरता है।
कीमत
तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट
हाल के दिनों में तेल की कीमतों में गिरावट आई है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड 0.4 प्रतिशत बढ़कर 79.7 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब बेसेंट ने कहा है कि जल्द ही एक समझौता हो सकता है।
उन्होंने CNBC से कहा, "हम ईरानियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज या कल तक जलडमरूमध्य को खोलने और इस संघर्ष में स्थिति को और सामान्य बनाने के लिए एक समझौता होने की संभावना है।"
प्रयास
जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के समझौते को दिया जा रहा अंतिम रूप
खबरों के मुताबिक, अमेरिका और यूरोपीय देश ओमान पर ईरान के साथ अस्थायी समझौते पर सहमत होने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने से संबंधित दस्तावेज को अंतिम रूप देने का काम लगभग पूरा हो चुका है।
इन घटनाक्रमों के बावजूद ईरान का कहना है कि वह ओमान के साथ बातचीत कर रहा है, न कि सीधे वाशिंगटन के साथ।
आश्वासन
अमेरिका ने मिसाइल भंडार में कमी की खबरों का खंडन किया
इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों ने मिसाइल भंडार में कमी की खबरों का खंडन किया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी देश से कहीं अधिक गोला-बारूद है, और हमारी जरूरत से कहीं अधिक है।"
व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने भी दोहराया कि सेना के पास मौजूदा अभियानों और भविष्य की योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और किसी भी सूरत में नहीं झुकेगा।