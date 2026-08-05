डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम से पहले गोल्फ कोर्स के पास अवैध हथियार के साथ व्यक्ति गिरफ्तार

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम से पहले गोल्फ कोर्स के पास अवैध हथियार के साथ व्यक्ति गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 09:22 am Aug 05, 202609:22 am

क्या है खबर?

अमेरिका के कैलिफोर्निया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास एक 38 वर्षीय व्यक्ति को अवैध पिस्तौल और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। लॉस एंजिल्स शेरिफ विभाग ने बताया गिरफ्तार आरोपी जीनिन जॉन टैले को गोल्फ कोर्स के मैदान में घूमते हुए, तस्वीरें और वीडियो लेते हुए और सुरक्षा-योजना संबंधी गतिविधियों की निगरानी करते हुए देखा गया था। उसके घर की तलाशी में हथियारों का जखीरा, बॉडी आर्मर और 'चिंताजनक बयान' लिखे नोटबुक मिले हैं।