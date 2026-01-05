अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, खिड़कियां तोड़ी गई; आरोपी हिरासत में
क्या है खबर?
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो स्थित आवास पर पत्थरबाजी और घुसपैठ की खबर सामने आई है, जिसने सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ा दी है। घटना विलियम हॉवर्ड टैफ्ट ड्राइव पर स्थित वैंस के ईस्ट वालनट हिल्स स्थित घर पर घटी है। अमेरिकी खुफिया सेवा ने घुसपैठ की कोशिश के बाद सिनसिनाटी पुलिस को सूचित किया था। व्यक्ति मौके से भाग गया था, लेकिन उसे हिरासत में ले लिया गया है। अभी उसकी पहचान सामने नहीं आई है।
घटना
घटना के समय घर पर नहीं था वेंस परिवार
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था और जांचकर्ताओं का मानना है कि वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के आवास में नहीं घुसा था। घटनास्थल पर आवास की कुछ खिड़कियां टूटी दिखाई दे रही हैं। घटना के बाद सिनसिनाटी पुलिस और खुफिया सेवा के एजेंट रात भर वेंस के घर पर मौजूद रहे। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति वेंस या उसके परिवार को निशाना बना रहा था।
ट्विटर पोस्ट
जेडी वेंस के आवास पर टूटी खिड़कियां
#BREAKING ON @NDTV: Attack on US vice preisdent JD Vance’s home. Several windows smashed. One person arrested. Police and Secret service are investigating the case. pic.twitter.com/alR9O7En29— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 5, 2026