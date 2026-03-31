ईरान के इस्फहान गोला-बारूद डिपो पर अमेरिका हमला

ईरान के इस्फहान गोला-बारूद अड्डे पर अमेरिका ने बंकर-बस्टर बम दागा, ट्रंप ने साझा किया वीडियो

लेखन गजेंद्र 09:15 am Mar 31, 202609:15 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने मंगलवार तड़के ईरान पर बड़ा हमला किया है, जिसका वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। ट्रंप ने ट्रुथ पर वीडियो साझा कर कोई जानकारी नहीं दी है। वीडियो में एक भीषण विस्फोट और धुआं दिख रहा है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े गोला-बारूद डिपो पर 2,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया था।