अमेरिका ने ईरान के पुल, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर बमबारी की

अमेरिका का छठे दिन ईरान पर हमला जारी, पुल, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर बमबारी

लेखन गजेंद्र 09:00 am Jul 17, 202609:00 am

क्या है खबर?

अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन हमला जारी है। अब उसने तेहरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना शुरू किया है। शुक्रवार तड़के दक्षिणी ईरान के 5 पुलों पर हमला हुआ। इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी बमबारी की गई। ईरानी मीडिया ने भी परिवहन और संचार बुनियादी ढांचे के साथ-साथ नागरिक क्षेत्रों को हुए नुकसान की पुष्टि की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बताया कि मध्य-पूर्व में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।